تنسيق فنون تطبيقية.. أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في 4 جامعات

يترقب المئات من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة 2022، الكشف عن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، خاصة بعد إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وجود أماكن شاغرة بعدد من الكليات والتي لم تُحدد الحدود الدنيا لها، وي هذا السياق يبحث كثيرون عن تنسيق فنون تطبيقية 2022 بمختلف الجامعات، بعد أن شملتها المرحلة الثانية.

تنسيق فنون تطبيقية 2022.. إعلان الحدود الدنيا لها نهاية الأسبوع

وكشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يعلن وزير التعليم العالي نهاية الأسبوع الجاري نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ومنها تنسيق فنون تطبيقية 2022 لطلاب شعبة علمي رياضة.

أماكن كليات الفنون التطبيقية في الجامعات الحكومية

- كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

- كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

- كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

- كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تختتم وزارة التعليم العالي الاثنين المقبل أعمال تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية العامة، على أن يتم إعلان النتيجة بعد غلق باب التسجيل بـ48 ساعة .