التحقيق مع سائق سيارة تسبب في بتر قدم فتاة وإصابة شقيقها بالشرقية

تباشر الجهات المختصة بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، التحقيق مع سائق سيارة نقل، صدم طالبة جامعية وشقيقها أثناء عبورهما الطريق بقرية قصاصين الأزهار، ما أدى لبتر القدم اليسرى للطالبة وإصابة شقيقها بكسور وكدمات.

بلاغ بتعرض طالبة وشقيقها لحادث سير

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أولاد صقر بلاغا بتعرض «إيمان. ع م. إ»، 19 عاما طالبة بكلية آثار صان الحجر بجامعة الزقازيق، وشقيقها «أحمد» طالب بمدرسة حسن طه الثانوية الصناعية بأولاد صقر، مقيمان بقرية منشأة الأمير، لحادث سير حيث صدمتهما سيارة نقل أثناء عبورهما الطريق أمام مدرسة قصاصين الأزهار بدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

نقل الطالبة وشقيقها إلى المستشفى

جرى نقل الطالبة وشقيقها إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما وتقديم الخدمة الطبية، ثم تقرر تحويلهما إلى الزقازيق الجامعي، ونتج عن الحادث تعرض الطالبة لإصابات خطيرة بالساقين ما أدى لبتر إحدى قدميها، فيما تعرض شقيقها لإصابات عبارة عن كسور وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسم، وما زالا بالمستشفى لاستكمال مراحل العلاج.

التحفظ على سائق السيارة وإجراء تحليل مخدرات له

تحرر محضر بالواقعة وتم ضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث، وجرى إحالته إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيقات، وتم التحفظ عليه على ذمة التحريات، ومن المقرر أن يتم إجراء تحليل المخدرات له.