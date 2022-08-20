أسعار السيارات الجديدة في مصر أقل من 200 ألف جنيه.. بينها «رينو لوجان»

شهدت سوق السيارات الجديدة، تذبذبًا في أسعار السيارات الجديدة بجميع فئاتها وأنواعها، وقال عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات الجديدة شهدت ارتفاعًا في الأسعار بسبب ارتفاع سعر الخامات المصنعة للمركبات.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، أن انتشار فيروس كورونا أسفر عن ارتفاع سعر النقل والشحن، وحدوث أزمة الرقائق الإلكترونية، ونتج عنه لجوء أصحاب المصانع إلى تخفيض العمالة في الأسواق والمصانع الكبرى المخصصة لصناعة السيارات بالدول المتقدمة وتخفيض عملية إنتاج السيارات.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، أن سعر السيارات الجديدة ارتفع بنسبة 40% من قيمة السيارة خلال الأشهر الماضية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى توتر العلاقات بين الصين وأمريكا، والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الأوروبية على روسيا.

سوق السيارات الجديدة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار المركبات الجديدة في السوق المصرية أقل من 200 ألف جنيه، كما يلي:

بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك Standard -1300 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 188 ألفًا و900 جنيه.

شانجي M50 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / توب لاين 1500 CC

السعر الرسمي المتداول: 189 ألف جنيه.

لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / صالون 1600 CC

السعر الرسمي المتداول: 194 ألفًا و500 جنيه.

رينو لوجان 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال - E1 1600 CC

السعر الرسمي المتداول: 195 ألف جنيه.

سوزوكي اسبريسو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / فول أوبشن 1000 CC

السعر الرسمي المتداول: 199 ألفًا و900 جنيه.