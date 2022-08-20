«التعليم»: لا شكاوى من أسئلة امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة، بحسب ما توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع المديريات التعليمية.

بدأ امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني في تمام الساعة التاسعة صباحًا، إذ أكدت الوزارة على جميع المديريات واللجان الامتحانية بضرورة تسليم الطلاب أوراق البابل شيت والأسئلة في مواعيدها دون أي تأخير.

غرف عمليات مركزية

وأكدت مصادر بالمديريات التعليمية، أنه تم تشكيل غرف عمليات في كل مديرية؛ لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، والتي بدورها تابعت تسليم الطلاب كراسات الأسئلة وأوراق البابل شيت، وكذلك كتيب المفاهيم في كل مادة.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن كتيب المفاهيم يستخدمه الطالب في الامتحان فقط وغير مسموح بالخروج به من اللجنة الامتحانية أو بالكتابة عليه، موضحة أن كتيب المفاهيم يشمل مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والقوانين، التي تساعد الطالب في فهم طبيعة الأسئلة.

تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية

وأوضحت، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن، ولم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة، مؤكدة أن الأسئلة بنظام البابل شيت أي الاختيار من متعدد التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، ولا توجد أي أسئلة مقالية.

وأشارت إلى أنه تم تفتيش الطلاب جيدًا بالعصا الإلكترونية قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية؛ للتأكد من عدم اصطحاب أي من الكتاب المدرسي أو الهاتف المحمول، موضحة أنه في حالة ثبوت أي طالب يحاول الغش يتم تحرير محضر له على الفور، مؤكدة أن غرف العمليات متصلة بجميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، إذ ينتهي امتحان اللغة العربية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، على أن يبدأ امتحان التربية الدينية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

لجنة مشكلة لتقديم تقرير مفصل عن كل امتحان

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، شدد في بيان سابق له، على الطلاب بضرورة عدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة، موضحًا أنه لن يتم البدء في تقدير أوراق إجابة البابل شيت الخاصة بالدور الثاني، إلا بعد العرض على لجنة مشكلة من مدير عام تنمية المادة وموجهي عموم المادة وبرئاسة نائب رئيس عام الامتحان.

ويتم تقديم تقرير مفصل عقب امتحان كل مادة عن نموذج الإجابة ومقترح تعديله إن وجد والأسباب العلمية والفنية التي أدت إلى هذا التعديل.