«الأعلى للجامعات»: مصروفات الكليات الأهلية أقل 40% من الخاصة

قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إنه بدأ القبول هذا العام في تنسيق الجامعات الأهلية في 12 جامعة أهلية جديدة، والتي تحتوي على 64 كلية تستقبل الطلاب لأول مرة هذا العام بالتخصصات المختلفة التقليدية منها أو بعض التخصصات المستحدثة مثل بعض الكليات.

نظام القبول بالجامعات الأهلية

وأضاف «الغر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن نظام قبول الجامعات الأهلية سيكون عن طريق مكتب التنسيق الحكومي، بتخصيص مرحلة منفصلة ليس لها علاقة في القبول بالجامعات الحكومية تمتد لمدة أسبوع، يختار فيها الطلاب رغباته ثم يرسل له الرغبة التي يمكن أن تتوافق معه معتمدا في هذا على مجموعه، والحد الأدنى للقبول، وعلى وجود أو عدم وجود أماكن شاغرة.

ولفت أن مصروفاتها أقل من أقل مصروفات مقارنة بالجامعات الخاصة من 20 إلى 40%، متابعا: «متوسط أقل مصروفات لكلية الطب في القطاع الخاص من 125 إلى 130 ألف جنيه، بينما كليات الطب في الجامعات الأهلية يتأرجح ما بين 80 إلى 90 ألف جنيه، وهي أقل رسوم».

9 كليات طب جديدة و3 للعلاج الطبيعي

ولفت أن الجامعات الأهلية الجديدة وفرت فرصا كثيرة، حيث وفرت 9 كليات طب جديدة و5 كليات طب أسنان جديدة، و3 كليات للعلاج الطبيعي جديدة، ما سهلت على الطالب في الوصول لرغبته وأمنيته، مؤكدا أن مناهج كليات الطب ثابتة في كل الجامعات ولا مجال لتغييره، كما يستفيد الطالب خريج الجامعات الأهلية بالمستشفيات الحكومية مثل نظرائه خريجي الجامعات الحكومية.