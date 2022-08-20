رابط نتيجة التظلمات برقم الجلوس 2022.. 3 طرق للاستعلام إلكترونيا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة التظلمات برقم الجلوس 2022، موضحة أنه تم فتح باب التظلم عقب إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لمدة 15 يوما حتى الخميس الماضي، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتظلم على المواد التي يرغبون فيها مقابل سداد رسوم 300 جنيه للمادة الواحدة تودع لحساب صندوق عدم وتمويل المشروعات التعليمية.

رابط نتيجة التظلمات برقم الجلوس 2022 وفرته وزارة التربية والتعليم، موضحة في بيان سابق لها، أنه في حال تعديل درجات الطالب يتم إخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونياً، مؤكدة أنه يتم تجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، مشددة على الطلاب بضرورة متابعة الموقع الإلكتروني بصفة مستمرة.

تفاصيل نتيجة تظلمات الثانوية العامة

كيفية الإستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 تتمثل في:

- الدخول على رابط نتيجة التظلمات.

- كتابة رقم الجلوس.

- الحصول على النتيجة.

بدء أعمال الاطلاع على البابل شيت

وفي سياق متصل، ردت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على التساؤلات الخاصة ببدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالتزامن مع التظلمات، حيث أكدت الوزارة أنه بالنسبة لمن سيؤدون امتحانات الدور الثاني وتقدموا بطلب تظلم عليهم التوجه اليوم السبت الموافق 20 أغسطس الجاري إلى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر للاطلاع بدون تحديد موعد.

تعذر إعادة تقدير الامتحانات مرة أخرى

وبشأن إعادة تقدير أوراق إجابة البابل شيت لطلاب الثانوية العامة، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم في بيان سابق له، أن الوزارة ملتزمة بإعمال القانون ويتعذر إعادة تقدير الامتحانات مرة أخرى بعد إعلان النتيجة، نظرًا لبدء الطلاب في التقديم لتنسيق الجامعات وذلك لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأوضح الوزير، أنه تقرر السماح للطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم من نتيجة الدور الأول بالاطلاع على ورقة الإجابة «بابل شيت»، ونموذج الإجابة موضح به توزيع الدرجات لكل سؤال، وذلك للاطمئنان على دقة التصحيح.