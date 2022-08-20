«التعليم العالي»: 165 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 165 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022 /2023.

تعديل الرغبات

وأكد «عطا»، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مع إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري.

معامل الجامعات الحكومية

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أن على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 22 الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.