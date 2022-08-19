«البيت الفني»: 6 آلاف شخص حضروا اليوم الأول لمهرجان محكى القلعة

كشف الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، عن الاختلافات التي حدثت في مهرجان «محكى القلعة» هذا العام، قائلًا: «أول مرة نقدر نتعامل بالأعداد الطبيعية، لأن السنة الماضية كانت الأعداد محددة نظرًا لجائحة كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية».

أعداد كبيرة في المهرجان

وأضاف «داغر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «الجمهور كأنه كان في انتظار المهرجان، حيث وصلنا إلى أعداد لم نصل إليها من قبل، ففي العادة يبدأ المهرجان بأعداد مناسبة وبعدها تتزايد الأعداد كل يوم».

وتابع: «لدينا فقرات متنوعة من الموسيقى والغناء من مصر والدول العربية والعالم كله، لدينا بنما والأردن وفنزويلا، بالإضافة إلى فنانين أصحاب جماهيرية شديدة مثل علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر وعمر خيرت ولينا شماميان تانيا قسيس، حيث إننا نحافظ على التنوع في الفنون والأنماط الموسيقية المقدمة، وهذا الأمر من سمات مهرجان القلعة الذي سيستمر حتى 31 أغسطس».

فقرات متنوعة من مصر والعالم

وأفاد رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه: «الجمهور متشوق للمهرجان، حيث بدأنا بـ6 آلاف مشاهد، وأمس كانت أمسية جميلة جدا مع الفنان علي الحجار والغناء الأوبرالي، والأغاني العالمية الجميلة، كما عرضت فرقة هندية الفلكلور الهندي بالرقص والغناء والموسيقى».