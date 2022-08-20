شعبة الذهب: إقبال متزايد من المواطنين على الشراء خلال الفترة الحالية

تشهد أسعار الذهب اضطرابات ملحوظة خلال الفترة الجارية، تارة ترتفع الأسعار ثم تعاود للانخفاض مرة أخرى، وهو ما يجعل الراغبين في شراء الذهب يعيشون حالة من التردد لعدم فهم مؤشرات سوق الصاغة وتحركات المعدن الأصفر، وسط تساؤلات هل نشتري الذهب الآن أم علينا الانتظار قليلًا؟.

وقال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ أسعار الذهب تتأثر بعدد من العوامل، منها تحركات الدولار عالميًا، وأسعار الفائدة، وهي التي تؤثر بشكل كبير على سعر الذهب عالميًا ومحليًا.

زيادة الطلب على شراء الذهب

وأضاف «المغربي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على شراء الذهب في الوقت الحالي، حيث ازداد الطلب على العرض بشكل واضح نتيجة خوف المواطنين من حدوث انقلابات في الأسعار.

ولفت «المغربي» إلى أن تخوفات المواطنين والمستثمرين وراء صعود أسعار الذهب، إذ إن شراء الذهب بسعر أقل وبيعه بسعر أعلى يحقق فائضًا ومكاسب مادية واضحة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وعن توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، أوضح «المغربي» أن سوق الذهب الحالي غير واضح وغير معلوم، داعيًا إلى ضرورة انتظار قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي عن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل كبير على سعر الذهب.

وتراجع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة حوالي 3%، وهو ما جاء بسبب اختلاف وتذبذب البيانات الخاصة بالركود الاقتصادي الأمريكي خاصة مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي مع أحاديث أعضاء الفيدرالي حول رفع الفائدة بقوة لمجابهة التضخم.

وتراجع سعر الذهب في التعاملات الرسمية ليستقر عند 1.762.90 دولار للأوقية، فاقدًا 8.30 دولار، وتراجع الذهب للأسبوع فاقدًا 53 دولارًا للأوقية بنسبة تراجع بلغت 2.9%، حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع مؤشر الدولار، فكلما ارتفع المؤشر تراجع سعر الذهب.