نواب يطالبون بسرعة الانتهاء من إنشاء المدارس قبل بداية العام الدراسي

طالب عدد من النواب وزارة التربية والتعليم والأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من المدارس الجديدة، حسب خطة الوزارة مع عدم تسليم عدد من المدارس حتى لا تتكرر حالة تكدس الطلاب بالفصول في العام الماضي، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

الانتهاء من المدارس الجديدة بالجيزة

ودعا النائب محمود الصعيد، عضو مجلس النواب عن الجيزة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى سرعة الانتهاء من عدد من المدارس، حيث عرضت الوزارة خطة المدارس الجديدة وفق الموازنة وتقوم المحافظة ومديريات التعليم بالإشراف على عمليات التنفيذ.

وأشار إلى أنَّ تأخر بعض المدارس بسبب المقاولين يجب أن يقابل بحزم وغرامات وتغيير أي شركة منفذة تتقاعس عن التسليم في الموعد.

وناشد النائب أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة «منوف – السادات»، اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، سرعة الانتهاء من المدارس الجاري إنشاؤها بمركز منوف وإزالة كل العقبات التي تؤدي إلى بطء سير العمل، نظراً لأن قرى منوف بحاجة إلى هذه المدارس لخفض كثافة الفصول، وهي مدارس (مدرسة كمشوش الرسمية للغات، مدرسة غمرين الابتدائية بغمرين، مدرسة الشهيد عماد عدلي إسماعيل بفيشا الكبرى).

وأكد أحمد أبوزيد، في بيان له، ضرورة إزالة كل العقبات التي تعوق البدء في تنفيذ وبناء المدرسة المقرر إنشاؤها على مساحة 1192 متراً مربعاً بالقطعة رقم 265 بحوض داير الناحية رقم 11 زمام ناحية بالمشط أرض مؤسسة كمر الفول بمنوف بقرى برهيم وبالمشط ومنشأة غمرين لاستيعاب الكثافة العالية للفصول بهذه القرى ومن أجل المصلحة العامة للجميع وفى إطار دعم وتطوير المنظومة التعليمية.

واقترح «أبوزيد» عودة أوتوبيس المرفق الداخلي بين مدينتي منوف وشبين الكوم بناء على رغبة الأهالي بمركز منوف الذين يواجهون صعوبات يومية في الذهاب والعودة لمدينة شبين الكوم.

منع تكرار التكدس بالفصول

من جهته، قال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، إن التكدس الذي يتكرر في العام الدراسي الجديد كل عام يرجع لعدم تنفيذ خطة المدارس الجديدة مع زيادة الأعداد الذين يدخلون المدارس بسبب الزيادة السكانية.

وأضاف «حتة» أن المحافظين يجب أن يلتزموا بمواعيد التسليم وإضافة فصول جديدة سنويا للمدارس القديمة أيضاً في ظل برنامج حياة كريمة، الذي يضيف أعداداً كبيرة من المدارس بالقرى وتم إعداد موازنتها، متمنياً اختفاء ظاهرة التكدس هذا العام، خاصة أن وزير التعليم الجديد هو معلم وله خبرة كبيرة في إدارة المدارس وتكدس التلاميذ.