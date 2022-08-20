ضبط عامل لاتهامه بقتل «كلب» في جسر السويس.. اعتدى عليه بسلاح أبيض

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عامل بمحل بمنطقة جسر السويس؛ لاتهامه بقتل «كلب» بالاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وجاء ذلك عقب رصد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا استياء عدد من المواطنين بمنطقة قباء بجسر السويس بالقاهرة، من قيام عامل بمحل لبيع الدواجن، بالتسبب في قتل حيوان أليف «كلب» عن طريق الاعتداء عليه بسلاح أبيض «سكين»، وذلك وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت.

وأشار البيان، إلى أنه جرى تحديد وضبط الشخص المشار إليه «مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.