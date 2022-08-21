حظك اليوم برج الحمل الأحد 21-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«ستسيطر على الجميع في العمل اليوم بفضل القمر ومع الشريك والمحيطين ستتحسن اتصالاتك»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الحمل، الذي يعرف عنه إخلاصه الشديد في عمله كما أنه من الشخصيات القيادية، ولديه الكثير من الطموح والأهداف والأحلام.

ووفق توقعات خبراء الفلك بشأن مولود برج الحمل، فأصحاب هذا البرج لديهم طاقة إيجابية رائعة، ومفعمون بالحيوية والنشاط، ولا يتركون المواقف الشديدة تغلبهم وتبعدهم عن العمل، وذلك لأنهم مقتنعون بشكل تام بأنه لا بدّ للإنسان أن يمر بالمواقف الصعبة ولكن هذا لا يعني أن يضيع وقته في القلق على الأشياء الفائتة.

واليوم الأحد 21 أغسطس 2022، نوضح من خلال التقرير التالي، حظك اليوم لمولود برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

مع العائل والشريك ستجد اليوم القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة كبيرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الجميع.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

جتماعيا وعاطفيا اليوم الأحد تستطيع اليوم أن تقوم بتحسين اتصالاتك مهما كنت مهموما.