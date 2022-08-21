حظك اليوم برج الثور الأحد 21-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«حافظ على تركيزك في وظيفتك حتى لا تخسر ومع الشريك والحبيب هناك أخبار سارة رغم التشوش»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الثور، الذي يعد أحد الأبراج الترابية التي تملك الكثير من المميزات التي تجعل منه شخصية محبوبة لدى الآخرين.

ووفق حسابات خبراء الفلك، فإن مولود برج الثور يحب الاستماع ، فإذا كان هناك أحد من المقربين منه لديه مشكلة، لا يتركه إلا بعد إيجاد حلول ، ما يجعل المقربين منه يتوددون إليه ويحاولون الاقتراب منه بشكل كبير.

ويملك مولود برج الثور العديد من العيوب من بينها أن لديه شخصية عنيدة بشكل كبير، ولا يحب أن يتحكم أحد بع على الإطلاق، وعندما يشعر بذلك فيقوم بالسير عكس الاتجاه.

واليوم الأحد 21 أغسطس الجاري، توضح «الوطن»، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تنتبه وأن تحافظ على تركيزك تجنبا لارتكاب أخطاء.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحب يساعدك أن تقترب ممن تحب بذكاء، وتحصل على إعجاب الأصحاب والجنس الآخر بسهولة