حظك اليوم برج السرطان الأحد 21-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«ينصحك الفلك اليوم بأن تبتعتد عن الأضواء في العمل وستعمل على تصحيح أخطاء مع الشريك أو المقربين منك»، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد توقعات وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب برج السرطان الذي يملك شخصية غامضة بعض الشيئ، يصعب على الأشخاص المحيطين به فهمه أو معرفة ما يفكر به.

وبحسب توصيف خبراء الفلك، فمولود برج السرطان بفضل كتمانه يجهل المحيطين به يشعرون أنه مغرور ولا يحب الحديث مع الآخرين، ولكن حقيقة الأمر، فهو لا يستطيع إخبار أحد عن أسراره، وخصوصا نقاط ضعفه، ويجد صعوبة كبيرة في ذلك، ولا يستطيع إتاحة الفرصة لأحد بالتقرب والتودد منه دون التأكد من أنه لن يؤذيه في وقت ما.

ومن بين العيوب التي يملكها مولود برج السرطان أنه صاحب شخصية غيورة على المحيطين به والمقربين منه بشكل كبيرن ولا يسمح لأي شخص بالتقرب منع والتودد إليه على الإطلاق.

واليوم الأحد 21 أغسطس الجاري، تقدم «الوطن»، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك أن تبتعد عن الأضواء وأن تعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك ولحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

تميل نحو التأمل ويساعدك ذلك على تصحيح الأخطاء مع الطرف الآخر.