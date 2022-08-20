«القومي للاتصالات» يرد 3.8 مليون جنيه لعملاء المحمول بعد مراجعة شكواهم

رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو 3.8 مليون جنيه لعملاء المحمول، وذلك بعد مراجعة شكواهم التى تقدموا بها وثبوت أحقيتهم من قبل الجهاز، وقال الجهاز في بيان، إنه أصدر التقرير النصف سنوي الأول، لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (عن الفترة من يناير إلى يونيو 2022)، حيث تلقى حوالي 143235 شكوى خلال النصف الأول 2022، وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى في النصف الثاني من العام 89٪، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 1.7 يوم.

«القومي للاتصالات» يرد مبالغ للمستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم

واضاف البيان أنه تم رد 3.8 مليون جنيه للمستخدمين (من شركاتهم) بعد ثبوت أحقية شكواهم من قبل الجهاز خلال الفترة من يناير إلى آخر يونيو لعام 2022، وكانت النسبة الأكبر للمبالغ التي تم ردها لشكاوى الفواتير/ الرصيد بنسبة 89%، واحتلت شركة فودافون المركز الأول من حيث المبالغ التي تم ردها للمستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم بنسبة 54% خلال النصف الأول لعام 2022.

إجراءات اتخذها القومي للاتصالات لدعم حقوق المستخدمين

وقال الجهاز، إنه قرر اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم حقوق المستخدمين، حيث تم تفعيل ضوابط وقواعد تقديم خدمات القيمة المضافة، وإلزام مقدمي الخدمات بإرسال أكواد التفعيل لضمان عدم إجبار العملاء على الاشتراك، وإلزام مقدمي الخدمات بإرسال أكواد تفعيل وتأكيد طلب الخدمات، وأيضا رسائل بكيفية إلغاء الخدمات والبيانات الخاصة بالخدمة (اسم الخدمة وقيمتها المالية).

زيادة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي الشكاوى

قام الجهاز القومي التنظيم الاتصالات، بزيادة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (155) بنسبة 35%، خلال النصف الأول لعام 2022 مقارنة بالنصف الثاني لعام 2021، وذلك لتيسير تواصل العملاء مع المركز وسرعة المتابعة مع العملاء والتحقيق في الشكاوى مع الشركات فور ورودها.

تغريم مقدمي خدمات الهاتف المحمول 11.2 مليون جنيه

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتغريم مقدمي خدمات الهاتف المحمول 11.2 مليون جنيه خلال النصف الأول لعام 2022، وذلك لمخالفة معايير الاستجابة لشكاوى عملاء خدمات الاتصالات.