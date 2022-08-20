تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شقيقه في عين شمس

جدد قاضي المعارضات حبس «عاطل» 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقه في عين شمس عقب نشوب مشاجرة بينهما.

وكانت جهات التحقيق أمرت في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقه واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية التفصيلية والتكميلية في الواقعة قبل أن تجدد حبسه 15 يومًا جديدة.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من الأهالي يفيد بـ «مقتل شاب» على يد شقيقه ونقل الجثة إلى المستشفى وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها.

لقى مصرعه قبيل نقله للمستشفى

وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى إخطاراً من مستشفى عين شمس يفيد بورود جثة لشاب في العقد الثالث من العمر مصاباً بطعنة في الصدر ما أدى لوفاته على الفور بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة تزامنًا مع دخوله المستشفى.

مشادة كلامية انتهت بجريمة قتل

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان تبين أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة لمشادة كلامية بينه وبين شقيقه ما أدى لتطور الموقف لتنشب مشاجرة وتشابك بالأيدي بينهما التقط المتهم على إثرها سلاحا أبيض «سكين» من المطبخ وسدد للضحية طعنة نافذة بمنطقة الصدر ما أرداه قتيلاً.

القبض على المتهم

وتمكن رجال المباحث من تحديد مكان المتهم واستهدافه كما نجحت في إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لخلاف بينه وبين شقيقه وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.