العثور على جثة شاب بها طلقات نارية في قرية السمطا بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم السبت، على جثة شاب بها آثار طلقات نارية داخل الزراعات بنجع الديابات في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

بلاغ بمصرع شاب بطلق ناري

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغاً يفيد بمصرع شاب بطلق ناري في نجع الديابات بقرية السمطا بمركز دشنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «إيهاب ع ع»، 21 عاما، بطلق ناري في الصدر والرقبة والذراعين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

جهود مكثفة لكشف غموض الواقعة

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بها طلقات نارية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.