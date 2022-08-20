تخفيضات تصل لـ50% من المصروفات لـ470 طالبا بجامعة الملك سلمان

أعلن الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان عن وجود برامج دراسة ذكية في جامعة الملك سلمان الدولية تختلف عن عدد كبير من الجامعات، موضحاً أن برامج الدراسة تناسب سوق العمل الحالي وتكفي احتياجات المستقبل من تخصصات استراتيجية.

تخصيص عدد من المنح للمتفوقين علميا أو رياضيا

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة قررت هذا العام 2022 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مكافأة للمتميزين والمتفوقين حيث تقرر تخصيص عدد من المنح للمتفوقين علميا أو رياضياً، بالإضافة إلى تقديم عدد من المنح الاجتماعية، إلى جانب منح مقدمة من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وصندوق النوابغ والمبتكرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تعرف على تخفيضات جامعة الملك سلمان

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان، أن هذا العام قررت إدارة الجامعة تقديم تخفيضات لعدد 470 طالبا وطالبة من عدد من التخصصات الاستراتيجية بالجامعة، مؤكداً أن الهدف من التخفيضات هو تشجيع الطلاب على الالتحاق ببرامج الجامعة في فروعها الثلاث بالطور، شرم الشيخ، رأس سدر.

وأوضح أنه جرى الإعلان عن هذه التخفيضات بنسب مختلفة طبقًا لكل تخصص، يستفاد منها 470 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات.

نسب تخفيضات الدراسة في جامعة الملك سلمان

وأردف الدكتور أشرف حسين، أن التخفيضات المقدمة من الجامعة تشمل عدة كليات وكل كلية يستفاد منها عدد من الطلاب والطالبات طبقا لشروط وضوابط جرى وضعها لتحديد المستفيدين من التخفيضات.

التخفيضات في المصروفات الدراسية بجامعة الملك سلمان 2022 جاءت كالتالي:

１- مجال علوم الحاسب 55 منحة ونسبة التخفيض 25%.

２- مجال الهندسة 90 منحة، نسبة التخفيض 25%.

３- مجال العلوم الإدارية 100 منحة، نسبة التخفيض 25%.

４- مجال اللغات التطبيقية 100 منحة، نسبة التخفيض 35%.

５- مجال السياحة والضيافة 50 منحة، نسبة التخفيض 35%.

６- مجال الزراعات الصحراوية 50 منحة، نسبة التخفيض 35%.

７- مجال الصناعات التكنولوجية 25 منحة، نسبة التخفيض 50%.