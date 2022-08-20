رفض خطبة ابنته لأحدهما.. اتهام شابين بقتل عامل بالرصاص في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، قبل قليل، القبض على جزار وابن شقيقته، بتهمة قتل عامل بالأعيرة النارية، بسبب خلاف بين الطرفين، لرفض المجني عليه خطبة ابنته للأخير، كما ألقت القبض على زوجة المجني عليه، للتحقيق معها.

بلاغ بمقتل عامل بأعيرة نارية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الزقازيق، بمقتل مواطن يُدعى «حسين أ. ل.»، 43 سنة، عامل كهربائي، إثر إصابته بـ3 أعيرة نارية، على يد ملثمين، أطلقا عليه النار ولاذا بالفرار، مستقلين دراجة نارية، وذلك أمام كوبري «عزبة حنا»، على طريق قرية «بهنباي»، بدائرة مركز الزقازيق.

القبض على جزار وابن شقيقته

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «محمود ع. أ.»، 35 سنة، جزار، وابن شقيقته، بسبب خلاف بينهم لرفض المجني عليه طلب المتهم الثاني لخطبة ابنته، ووقوع مشاجرة بينهما في وقت سابق، وتهديد المتهم للمجني عليه بالانتقام منه.

تفاصيل ارتكاب الواقعة

وتبين أن المتهمين تربصا للمجني عليه أثناء عودته إلى منزل،ه حيث تواجدا ناحية كوبري «عزبة حنا»، تزامناً مع وصول المجني عليه مستقلاً سيارة ميكروباص أجرة، وبمجرد نزوله من السيارة، قام أحدهما بمناداته باسمه، وما إن التفت إليهما، أطلقا عليه طلقه نارية أصابته في عنقه، فسقط على الأرض، ثم أطلقا عليه عيارين ناريين بالصدر والقلب، ما أدى إلى وفاته في الحال، ولاذ المتهمان بالفرار.

القبض على زوجة المجني عليه

كما تبين أن زوجة المجني كانت تتواصل مع المتهم الأول، وتم القبض عليها للتحقيق معها بشأن إخبارهما بموعد وصوله إلى المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.