أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق، المرحلة الثانية حيث هناك العديد من الكليات والمعاهد العليا المتاحة، وتضمنت الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة السويس.

وانطلق تنسيق المرحلة الثانية 2022، لطلاب الثانوية العامة للقسمين الأدبي والعلمي بشعبتيه علوم ورياضة، أمس الخميس، ويستمر لمدة 5 أيام على أن ينتهي الاثنين المقبل 22 أغسطس.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة السويس

وكشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 بجامعة السويس، لطلاب الثانوية العامة، الذين لم يلحقوا بالمرحلة الأولى، حيث هناك 10 كليات ومعهد لكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة السويس وهي:

1- كلية علوم السويس

2- سياسة واقتصاد

3- حاسبات ومعلومات علوم السويس

4- فنى تمريض السويس

5- تربية رياضية بنين

6- تربية رياضية بنات

7- معهد القناة العالى للهندسة السويس

8- ثروة سمكية السويس

9- تجارة السويس

10معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

الحد الأدنى للمرحلة الثانية في تنسيق 2022

كما أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور زير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022، الشعبة «الأدبية » 238 درجة فأكثر بنسبة مئوية بلغت 58.05%، فيما جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة شعبتي العلمي للعلوم والرياضة، 246 درجة فأكثر بنسبة مئوية بلغت 60% ووفقاً لما أعلن فإن هناك العديد من الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة السويس.