المركزي للتنظيم والإدارة يعلن عن وظيفة شاغرة في «البترول».. اعرف الشروط

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة لإشراف مباشر من الجهاز.

«الوطن» تستعرض تفاصيل الوظائف الحكومية التي خاطبت وزارة البترول والثروة المعدنية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عنها، وهي على النحو التالي:

نوع الوظيفة: مراجع ثالث ندب.

بيانات الوظيفة الشاغرة المطلوب شغلها

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

الجهة التابع لها: وزارة البترول والثروة المعدنية.

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للشؤون المالية تختص هذه الوظيفة بمراجعة الأعمال المحاسبية بأنواعها.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة.

المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين للوظيفة

المهارات الأساسية: إجادة أعمال المراجعة لصرف مستحقات المقاولين والموردين في جهات الحكومية.

سنوات الخبرة: سنتان.

شروط المتقدمين للوظائف

شروط المؤهل: بكالوريوس تجارة، تخصص مناسب لطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة:

1- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل.

2- إفـادة بمدد الخبرة السابقة.

3- بيان حالة وظيفية.

4- موافقة جهة العمل على الندب (يكون من الجهاز الإداري للدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016).

5- مفردات مرتب حديثة معتمدة ومختومة من جهة العمل موضح بها «الأجر الوظيفي والأجر المكمل والمرتب الأساسي في 30/6/2015 + العلاوات الخاصة عن أعوام (2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014)».

6- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

7- 7 صور شخصية حديثة.

8- بيان بالدورات التدريبية الحاصل عليها.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة.

تفاصيل الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية.

بداية الإعلان: 2022/08/18

نهاية الإعلان: 2022/09/17

طريقة التقدم للوظيفة

تقدم الطلبات مستوفاة لكل المستندات المطلوبة باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بمقر الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على العنوان التالي:

3 ش صلاح سالم – العباسية – القاهرة.