بشرى تشكر جمهورها بعد تخطي «الليل» 3 ملايين مشاهدة في 3 أيام

تخطت أغنية «الليل» للنجمة بشرى حاجز الـ3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وموقع «فيس بوك» بعد 3 أيام فقط من طرحها، بالإضافة إلى نسب الاستماع المرتفعة على منصات أخرى منها spotify وdeezer.

بشرى لجمهورها: يا رب دايما عند حسن ظنكم.. شكرا يا أجمل جمهور في الدنيا

ووجَّهت بشرى رسالة شكر لجمهورها بعد تخطي الأغنية 3 ملايين عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة «الحمد لله أغنية الليل 3 ملايين مشاهدة في 3 أيام، شكرا ليكم ولدعمكم ويا رب دايما عند حسن ظنكم شكرا يا أجمل جمهور في الدنيا».

تفاصيل أغنية «الليل»

وأغنية «الليل» من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع إسلام صبري وميكس محمد الفولي والبوستر من تصوير محمود عبدالسلام وماستر Mike Russell، وتم التسجيل بوحدات egywood media taycoon، وإشراف عام مي مرسي.

وتقول كلمات أغنية الليل: «نلقى الدنيا بتفتح باب لنجوم الليل وأنا والليل عشرة وأصحاب ومابنا حكاية وعمر طويل ياسلام ع الليل وجمال وحلاوة الليل أما انت عليك تفاصيل يا ليل ماتيغبش يا ليل وتعالى بسرعة وميل نسهر فى غنا ومواويل يا ليل الليل ده حياتي له سحر واخدني معاه دايما فى خيال ومحال مقدرش أعيش».

مشروعات بشرى الفنية المقبلة

وتفاضل بشرى حاليا بين أغنيتين من ألبومها الجديد «حتة تالتة» لطرح إحداهما خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تطرح الألبوم بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة بشكل منفرد كل فترة أغنية.