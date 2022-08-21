اعترافات المتهم بقتل سائق في مصر الجديدة: على صوته وشتمني

أدلى السائق المتهم بقتل زميله «عمرو .م» صاحب الـ54 عامًا من عمره، في إحدى المناطق بمصر الجديدة، إثر مشاجرة بينهما استخدم فيها «كوريك» باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، التي بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليجددها قاضي المعارضات 15 يومًا.

شتمني ومكنتش قاصد أقتله

خلال عرض المتهم على جهات التحقيق، خضع لجلسة اعترافات تفصيلية حول ارتكابه الجريمة، أكد أنه لم يقصد قتله، بل استشاط منه غضبًا، بعدما تصادف به في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبالتحديد في منطقة الكربة، عندما حاول المرور قبله، وعندما عاتبته نشبت بيننا مشادة كلامية على أثرها قامي بسبي بأبشع الألفاظ: «على صوته عليا وشتمني».

معرفوش وضربته بكوريك العربية

وتابع المتهم خلال جلسة التحقيقات، أنه لم يكن هناك أي خلافات سابقة بينهم، أو حتى سابق معرفة، وأنه عندما تشابكا بالأيدي قام بالاعتداء عليه بكوريك، وسقط مغشيًا عليه: «وقتها ماحستش بنفسي، وانتابتني حالة من الرعب والقلق الشديد»، وأثناء ذلك أمرت جهات التحقيقات بعرض المتهم على الطب الشرعي، لاجراء تحليل مخدرات لبيان المتهم تعاطيه المخدرات أو من عدمه، وكلفت ضباط المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة حينما كانت الساعة تشير عقاربها إلي الرابعة عصر الإثنين الماضي، عندما ورد لقسم شرطة مصر الجديدة من مستشفى منشية البكري يفيد وصول المدعو «عمرو.م»، 52 عاما، موظف ويعمل سائق بعد عمله كموظف، من سكان منطقة المطرية بالقاهرة مصاب بجرحين عرضيين بالوجه وفروة الرأس، ومتوفي، وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، تعدى خلالها الأول على الثاني بالضرب بماسورة حديدية محدثاً إصابته التي أدت لوفاته، بسبب أولوية المرور في مصر الجديدة.