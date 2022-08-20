إصابة شخص وتحطم «تروسيكل» في انهيار سور منزل بالمحلة

شهدت منطقة المنشية الجديدة، بدائرة قسم شرطة ثاني المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، مساء اليوم السبت، انهيار سور أحد المنازل، مكون من 4 طوابق، بشكل مفاجئ، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص، تصادف مروره في مكان الواقعة، بجرح قطعي في الرأس، تم نقله إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم، كما تسبب الحادث في تحطم دراجة نارية «تروسيكل».

لجنة هندسية لفحص سلامة المبنى

انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثاني المحلة، إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وفرض كردون أمني حول المنزل، كما انتقل مسؤولو حي ثاني المحلة، وتم ندب اللجنة الهندسية في الحي، لمعاينة المنزل والتأكد من سلامته الإنشائية، والمنازل المجاورة.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من المقدم أحمد الشهاوي، مأمور قسم شرطة ثاني المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط أجزاء من سور شقة بالطابق الرابع، بمنطقة المنشية الجديدة، وإصابة أحد الأشخاص.

تشققات السور سبب الحادث

على الفور، تم الانتقال إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وإخلائه من السكان، وتبين أن السور تعرض للتشققات، وتصادف مرور أحد الأشخاص، أثناء سقوط السور، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الرأس، وتهشم تروسكيل تواجد في موقع انهيار السور.

كما انتقل مسؤولو حي ثاني المحلة، إلى مكان الواقعة، وتبين أن المنزل حديث البناء، وأن السور في الطابق الرابع، وتم استدعاء لجنة هندسية من الحي لمعاينة المنزل والتأكد من سلامته الإنشائية والمنازل المجاورة، وعدم وجود خطر على القاطنين فيه.

وحررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثاني المحلة، محضراً بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.