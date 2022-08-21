أسعار السيارات الجديدة في الأسواق.. تبدأ من 200 ألف جنيه

قال عبدالله محمود علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إنّ سوق السيارات الجديدة في مصر شهد تداول السيارات موديلات 2023 بالأسعار الجديدة، التي أعلن عنها وكلاء السيارات.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار السيارات الجديدة ارتفعت بنسبة 30 إلى 40% بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية في مصانع إنتاج السيارات، إضافة إلى انتشار فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات الجديدة منها موديلات 2023.

سوق السيارات الجديدة في مصر

- نيسان صني 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة المتداولة في السوق: أتوماتيك / بيز لاين 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 239,500 جنيه.

- سوزوكي سويفت ديزاير 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة المتداول في السوق المحلية: مانيوال1200 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق الخاص بالسيارة: 239,900 جنيه.

- سوزوكي سيلاريو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة المتداولة في السوق: مانيوال 1000 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 239,900 جنيه.

- شانجان CS 35 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة المتداول بيعها في السوق: أتوماتيك / 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 240,000 جنيه.

أسعار السيارات الجديدة اليوم

- شانجان ألسفن 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة المتداول بيعها في سوق السيارات: أتوماتيك 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 242,000 جنيه.

- شيري أريزو 5 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أتوماتيك AT / BASELINE Leather 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 245,000 جنيه.

- بروتون إكسورا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أتوماتيك 1600 CC تربو.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 245,000 جنيه.

- لادا جرانتا 2023

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أتوماتيك / 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 245,000 جنيه.

- نيسان صني 2023

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك المتداولة في سوق السيارات: مانيوال / بيز لاين 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 246,400 جنيه.

- شيري أريزو 5 2023

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 248,000 جنيه.