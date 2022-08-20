أسعار السيارات المستعملة في مصر 2022.. تبدأ من 105 آلاف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
12:45 م | السبت 20 أغسطس 2022
أسعار السيارات في مصر - أرشيفية
قال محمد سعد علي، عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى، إن أسعار السيارات المستعملة في مصر 2022 تشهد ارتفاعًا بسبب أزمة التضخم في الأسعار بجميع دول العالم.
أوضح «علي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المواطنون يبحثون عن أسعار السيارات المستعملة 2022 في مصر، والتي تبدأ من 105 آلاف جنيه.
واستعرض عضو الرابطة أسعار السيارات المستعملة فى مصر 2022 وهي كالتالي:
شيفروليه لانوس 2015
متوسط سعر السيارة في السوق: 120,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 111,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه.
شيري انفي 2018
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 109,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه.
بي واي دي F3 2016
متوسط سعر السيارة في السوق: 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 110,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 2003
متوسط سعر السيارة في السوق: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 126,000 جنيه
دايو لاستى 2007
متوسط سعر السيارة فى السوق: 122,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه.
هيونداي أكسنت 2007
متوسط سعر السيارة في السوق: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 133,000 جنيه
أسعار السيارات المستعملة في مصر 2022
اسبيرانزا تيجو 2010
متوسط سعر السيارة في السوق: 122,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 130,000 جنيه.
بريليانس جالينا 2012
متوسط سعر السيارة في السوق: 122,000 جنيه.
سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه.
لادا جرانتا 2018
متوسط سعر السيارة في السوق: 122,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 133,000 جنيه.
رينو ميجان 2007
متوسط سعر السيارة في السوق: 123,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه.