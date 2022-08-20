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أسعار السيارات المستعملة في مصر 2022.. تبدأ من 105 آلاف جنيه

كتب:

أحمد عبد اللطيف
12:45 م | السبت 20 أغسطس 2022
أسعار السيارات في مصر - أرشيفية

أسعار السيارات في مصر - أرشيفية

قال محمد سعد علي، عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى، إن أسعار السيارات المستعملة في مصر 2022 تشهد ارتفاعًا بسبب أزمة التضخم في الأسعار بجميع دول العالم.

أوضح «علي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المواطنون  يبحثون عن أسعار السيارات المستعملة 2022 في مصر، والتي تبدأ من 105 آلاف جنيه.

واستعرض عضو الرابطة أسعار السيارات المستعملة فى مصر 2022  وهي كالتالي:

شيفروليه لانوس 2015

متوسط سعر السيارة في السوق: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 111,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه.

شيري انفي 2018

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 109,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه.

بي واي دي F3 2016

متوسط سعر السيارة في السوق: 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 110,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر 2003

متوسط سعر السيارة في السوق: 122,000 جنيه   

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 126,000 جنيه

دايو لاستى 2007

متوسط سعر السيارة فى السوق: 122,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه.

هيونداي أكسنت 2007

متوسط سعر السيارة في السوق: 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه      

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 133,000 جنيه

أسعار السيارات المستعملة في مصر 2022

اسبيرانزا تيجو 2010

متوسط سعر السيارة في السوق: 122,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.   

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 130,000 جنيه.

بريليانس جالينا 2012

متوسط سعر السيارة في السوق: 122,000 جنيه.

سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه.

لادا جرانتا 2018

متوسط سعر السيارة في السوق: 122,000 جنيه.      

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 133,000 جنيه.

رينو ميجان 2007

متوسط سعر السيارة في السوق:  123,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه.

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بقلم أحمد عبد اللطيف