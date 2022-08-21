«المركزي»: مصر صدرت ذهبا بـ410 ملايين دولار في 3 أشهر

تصدر الوقود والزيوت المعدنية قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، مشيرةً إلى أن مصر صدرت بما مجموعة 5.188 مليار دولار وقود ومنتجات معدنية ارتفاعاً من 5.06 مليار دولار في الربع السابق له، من بين 11.7 مليار دولار جملة إيرادات الصادرات المصرية خلال الربع المذكور.

صادرات الخضر والفاكهة

أشارت نشرة البنك المركزي المصري، إلى أن صادرات الوقود تضمنت 976.8 مليون دولار بترول خام، و4.168 مليار دولار منتجات بترولية خلال الربع المذكور، وأن الخضر الطازجة والمبردة جاءت في المرتبة الثانية بمبلغ 160.9 مليون دولار ارتفاعاً من 118 مليون دولار في الربع السابق له، والفواكهة الطازجة والمجففة بـ156.5 مليون دولار ارتفاعاً من 86.2 مليون دولار في الربع السابق له، و111.4 مليون دولار للبطاطس ارتفاعاً من 62.5 مليون دولار في الربع السابق له، و66.1 مليون دولار للقطن الخام ارتفاعاً من 25.2 مليون دولار.

صادرات الذهب المصري

بلغت صادرات الذهب المصري 410.2 مليون دولار بحسب نشرة البنك المركزي المصري ارتفاعاً من 374.4 مليون دولار في الربع السابق له، كما جاءت بوليميرات إيثيلين وبروبلين بـ339.8 مليون دولار ارتفاعاً من 165.5 مليون دولار، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية بـ100.5 مليون دولار ارتفاعاً من 84.4 مليون دولار، بالإضافة إلى أنابيب ومواسير وخراطيم بـ2.5 مليون دولار ارتفاعاً من 1 مليون دولار.

صادرات الأقمشة والملابس والألبان

بلغت إيرادات مصر من صادرات الأقمشة المنسوجة خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، 267 مليون دولار ارتفاعاً من 235.2 مليون دولار، و170.5 مليون دولار للأجهزة الكهربائية المنزلية، و293.9 مليون دولار للملابس الجاهزة، و63.1 مليون دولار للألبان ومنتجاتها والجبن، بالإضافة إلى 599.3 مليون دولار للأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية ارتفاعاً من 558.3 مليون دولار في الربع السابق، و150.7 مليون دولار للأدوية والأمصال واللقاحات.

صادرات السجاد والصابون

تضمنت نشرة «المركزي»، صادرات بأسلاك وكابلات بـ184 مليون دولار، و45.7 مليون لسكر القصب، و117.1 مليون دولار إيرادات من تصدير الألومنيوم ومصنوعاته، و5.2 مليون دولار لأجهزة الهواتف المحمولة، و18.3 مليون دولار للسيارات، و83.9 للسجاد وأغطية الأرضيات، و110.3 للزجاج ومصنوعاته، و93.1 للصابون ومحضرات غواسل عضوية.