33 وظيفة شاغرة لحملة المؤهلات العليا.. منها مهندسون ومحاسبون

قدم موقع «فرصنا» مجموعة من الوظائف المتاحة التي تناسب حملة المؤهلات العليا، من بينها خريجي هندسة والتجارة وغيرها من الكليات، مع ضرورة توافر عدد من الشروط في المتقدم للوظيفة من بينها العمر وسنوات الخبرة وتقديم شهادة المؤهل الدراسي.

وجاءت تفاصيل الوظائف الشاغرة على النحو التالي، والتي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ.

وظيفة رسام اوتوكاد

اسم الشركة: انكوتك للصناعات الكهربائية.

مقر العمل العاشر من رمضان - الشرقية.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مسئول سوشيال ميديا

اسم الشركة: كابيتل كاسل.

مقر العمل: مدينة نصر - محافظة القاهرة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مهندس تخطيط

اسم الشركة: Confidential.

مقر العمل: الجيزة - الدقى - الجيزة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ «كلية الهندسة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محامية

اسم الشركة: جولدن بيلد.

مقر العمل: الجيزة - الدقى - السادس من اكتوبر - الشيخ زايد - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: سنة-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 5000 - 10000 جنيه مصري.

وظيفة موظف حجز تذاكر طيران

اسم الشركة: يوسف للسياحة.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس مدنى

اسم الشركة: العمران للمقاولات.

مقر العمل: شيراتون - القاهرة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ «كلية الهندسة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مساعدة رئيس مجلس إدارة الشركة

اسم الشركة: انترناشيونال للمقاولات والإنشاءات.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000- 6000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500- 1000 جنيه مصري.

وظيفة مساعدة طبيب نساء

اسم الشركة: مركز الرياض.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مراجع حسابات قانونية

اسم الشركة: ماس كونسلتنج.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ «كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مراجع ضرائب

اسم الشركة: ماس كونسلتنج.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ «كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: سوفت ماجيك.

مقر العمل: حدائق القبة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ «كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الإضافية: 1000- 2000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب مالي

اسم الشركة: ايجي بروتكتو.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ «كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا

وظيفة مهندس كهرباء

اسم الشركة: مجموعة مصانع الدهشان لتصنيع قطع غيار السيارات.

مقر العمل: الصالحية الجديدة - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: 3-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 35 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ «كلية الهندسة - هندسة القوى والآلات الكهربية».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500- 4000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس كيميائي

اسم الشركة: confidential.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مسؤل إعلانات ممولة

اسم الشركة: يس سبيس.

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: ميلانو للصناعات الغذائية.

مقر العمل: دمياط - كفر سعد - دمياط.

سنين الخبرة: 3-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ «كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس مدني

اسم الشركة: توركان.

مقر العمل: النزهة - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ «كلية الهندسة - الهندسة الإنشائية».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000- 6000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس نظم ومعلومات

اسم الشركة: أيمن أفندي ذ.م.م للتجارة والاستيراد و التصدير والوكالات التجارية.

مقر العمل: جسر السويس - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 27 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ «كلية الحاسبات والمعلومات / الذكاء الاصطناعي».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس موقع تشطيبات داخلية

اسم الشركة: سيسترونيك.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ «كلية الهندسة - هندسه معمارية».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا

وظيفة مدير مشروع إدارة منشات

اسم الشركة: هلبر.

مقر العمل: المعادى - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة أولى.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 40 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 7000- 8000 جنيه مصري.