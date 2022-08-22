حظك اليوم برج الحمل الاثنين 22-8-2022 عاطفيا ومهنيا

من سمات مولود برج الحمل، أن لدية قدرة كبيرة على جذب انتباه المحيطين به، وجذب اهتمام عائلته وأيضا أقرانه على الصعيد الاجتماعي والمهني والعائلي، كما أن أصحاب البرج، يحبون القرارات الواضحة والسريعة.

ومعروف أيضًا عن برج الحمل، أنه من الشخصيات الصادقة والصريحة، وهو واضح مع الآخرين، ويكره الغموض، ويتسم باللطف والجاذبية واللباقة ولديه أيضا ثقة كبيرة في نفسه، نظرا لأنه من الأبراج النارية، ويتمتع بحماس تجاه كل الأعمال الجديدة، ويسعى لتحقيق الإنجازات مهنيا واجتماعيا.

وهو أيضا يتميز بالقوة والشجاعة، يقدر على مواجهة أي موقف دون خوف أو تردد، يحب أن يكون متميزا، وهو محل الثقة بين أصدقائه المقربين، وبين أقرانه بالعمل.

ومن عيوب مولود الحمل عصبيته الشديدة، وأنانيته، ونفاد الصبر، وآرائه القاسية.

واليوم الاثنين 22 أغسطس 2022، تنشر «الوطن» في إطار سلسلة خدماتها الإخبارية للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فيما يتعلق بحركة الفلك يوميًا من مواليد برج الحمل، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

وتؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، القمر موجود اليوم في مربع برجك، لذا من المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

كما تؤكد عبير فؤاد، أن الوضع الفلكي سوف يدفعك اليوم للانغماس في الذكريات الكثيرة، وقد يغلبك الحنين إلى الماضي أحيانا، أو تندم على أخطاء ماضية، قاوم لتستمتع بالحاضر، وذلك وفق تصريحات عبير فؤاد في توقعات حظك اليوم لمولود برج الحمل.