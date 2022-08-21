حظك اليوم برج الدلو الأحد 21-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الدلو من الشخصيات التي تبدو باردة من الخارج، أما من الداخل فهي عكس ما تبدو تماما، ولكنها تجد صعوبة في الثقة من الآخرين لذلك تبدأ في التعامل ببرود حتى تكتسب ثقة من حولهم، كما أنها تبرع في الأعمال التجارية التي تتطلب حسابات دقيقة، ويكون قادر على إنجازها بسهولة وسرعة.

وفي السطور التالية، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الدلو بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تحقق إنجازا كبيرا، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر بمنزل الحب يمدك اليوم بمشاعر دافئة تجعلك مهتما ومتفهما.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.