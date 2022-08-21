حظك اليوم برج القوس الأحد 21-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج القوس من الشخصيات العنيدة والمحبة للمغامرة والخروج في أماكن جديدة، وهم يحبون تجربة كل ما هو جديد، لذلك يفضلون الألعاب الرياضية الغريبة والغير معروفة، مثل القفز بالمظلات، وتسلق الجبال.

وفي السطور التالية، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج القوس بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج القوس اليوم، القمر في مواجهة برجك مما يجعلك تميل للعصبية والتوتر سريعا وتشغلك ألغاز تحيرك، ومن المهم ألا تغامر.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: لا تطلب ممن تحب طاعة مطلقة، وحاول أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.