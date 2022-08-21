حظك اليوم برج الحوت الأحد 21-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج الحوت حساسيتهم المفرطة ومشاعرهم تجاه الجميع، فعلى الرغم من أنه يمتلك ذكاء حاد، إلا أنه قد ينخدعون في الآخرين، ويتعرضون إلى الخداع مما يجعلهم يعانون من الاكتئاب لفترات الطويلة.

وفي السطور التالية، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الحوت بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ وأن تحافظ على تماسكك أمام الضغوط والواجبات المهنية أو العائلية، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: تجد اليوم أن بداخلك شكوك تشغلك.. انتبه كي لا تثير مشاكل دقيقة.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.