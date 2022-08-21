حظك اليوم برج العقرب الأحد 21-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج العقرب من الشخصيات الغيورة والمتملكة والتي تشعر تحوم دائمًا حول رفيقها، وذلك يجعله يتعرض للكثير من الضغوط مع شريك حياته، أما على المستوى العملي فمواليد هذا البرج من الشخصيات الدؤوبة والتي تحاول دائمًا النجاح في مجالها.

وفي السطور التالية، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج العقرب بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم موهبة تجارية يمكنك الاعتماد عليها خاصة في إنجاز أعمالك وفي البيع والشراء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إنه رغم التشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك سحرا في عيون الجنس الآخر.. تقترب بلطف ممن تحب، وقد تكتشف اليوم معلومات مهمة اجتماعيا.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.