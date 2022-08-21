حظك اليوم برج الجدي الأحد 21-8-2022 عاطفيا ومهنيا

شخصيات ناضجة تبدو دائمًا أكبر من عمرها، من أبرز صفات طفل برج الجدي، فهو يميل للدراسة والبحث والتعلم الدائم مع الآخرين، كما أنهم قادرون على إدارة حوار مفيد ومثمر مع من هم أكبر منهم، كما أنه يحب الجو الممطر والشتاء أكثر من الصيف.

وفي السطور التالية، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الجدي بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، القمر بمنزل الصحة ما زال يمدك بالإصرار والحماس ويجعلك تتحرك كإعصار وتحرك كل ما هو ساكن.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: عطارد في منزل الحظ يدفعك للتصرف بود وحب.. تبدو يقظا وتلفت إليك الأنظار بأسلوبك وحسن تصرفك.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.