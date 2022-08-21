إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 13 شخصا، قبل قليل، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى كفر الدوار العام 13 شخصا مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق ذات المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف لنقل المصابين وهم «علي. ر. ك»، 24 سنة، و«محمد. م .ا»، 36 سنة، و«دعاء. ا . ع»، 31 سنة، و«صفية. ط. ر»، 30 سنة، و«نعمة. م . ح»، 30 سنة، و«شهيرة. ط . ر»، 50 سنة، و«بهجت. م .ع»، 62 سنة، و«وليد. ع . ال»، 50 سنة، و«زياد. و . ع»، 13 سنة، و«محمد. ع . ع»، 27 سنة، و«السيد. م . ا»، 26 سنة، و«سامي. م . ال»، 36 سنة، و«هاني. ح. ع»، 40 سنة.

نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار

وجميعهم مصابون بكدمات متفرقة بعموم الجسم، ومقيمون مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، ورفع حطام السيارة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.