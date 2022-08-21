إصابة طفل بشظايا خرطوش في حفل زفاف بالفيوم

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة الحادية عشر مساءً، وبينما يرقص الجميع ويغنون ويلهون وسط الأغاني ابتهاجاً بحفل عُرس في قرية الوابور التابعة لمركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، وقف طفل في العاشرة من عمره يرقص ويمرح مع الأطفال من نفس عمره، وسط إطلاق النيران للتعبير عن الفرحة بالزفاف كما هو المعتاد في القرى الريفية النائية.

وفجأة، تعالت صرخات الطفل صاحب العشر سنوات مستغيثاً بمن حوله بعدما أُصيب بشظايا خرطوش اخترقت بطنه، وسقط غارقاً في دمائه، بينما تم إيقاف الأغاني والاحتفالات.

إصابة طفل في زفاف

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بإصابة طفل بشظايا طلقات خرطوش في البطن، خلال حضوره حفل زفاف لدى أقاربه في قرية الوابور بنطاق المركز.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والمقدم أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّ الطفل كان يرقص رفقة الأطفال في حفل زفاف بقرية الوابور، ولكن خلال احتفال الكبار بالعرس بإطلاق النيران في الهواء، أصيب الطفل بشظايا خرطوش في بطنه.

نقل الطفل لمستشفى الجامعة

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الطفل إلى مستشفى الفيوم الجامعي، جيث جرى إدخاله إلى غرفة العمليات فوراً، وخضع لإجراء جراحة عاجلة لاستخراج الشظايا من بطنه، وخرج من العمليات بصحة جيدة، وجرى إيداعه في غرفة بالمستشفى تحت الملاحظة لحين التصريح بخروجه.

القبض على مطلقي النار

وألقت مباحث شرطة إطسا القبض على مطلقي النيران خلال حفل الزفاف، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تحذيرات من إطلاق النيران

وحذّرت الأجهزة الأمنية بالفيوم، المواطنين، من الاستمرار في تلك العادة السيئة، واستخدام إطلاق النيران كوسيلة للابتهاج بحفلات الزفاف والأعراس، لتسببها في حوادث كارثية، وإصابة أشخاص أو خسارة أرواحهم، خصوصاً أنّ هذا هو الحادث الخامس في مركز إطسا خلال شهر واحد.