البيتكوين يتراجع 15% خلال أسبوع ويصل إلى 21 ألف دولار

تراجعت أسعار عملة البيتكوين الرقمية، في الوقت الحالي، إلى ما يقرب من 21 ألف دولار، وهو ما يعني تراجعها بنحو 2%، خلال تعاملات اليوم، بينما هبطت بنسبة 15% على أساس أسبوعي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بالسابق له، بسبب فقدها 3 آلاف دولار منذ يوم 14 أغسطس.

وتكاد تصل القيمة السوقية لبيتكوين من مستويات الـ400 مليار دولار بعدما هبطت إلى مستويات 405 مليارات دولار أي أن بيتكوين تخلت عن 60 مليار دولار من قيمتها السوقية في غضون 6 أيام فقط.

البيتكوين يتراجع خلال شهر

وأشارت مؤشرات الأسعار لموقع «إنفيستيج»، إلى إن أشعار البيتكوين تراجعت خلال شهر من التداولات، كا أنها خسرت خلال الربع الاول من العام الحالي 2022 بنسبة تقدر بـ56%، وبالرغم من ذلك يأمل المستثمرين في أن يكون القاع تقريبًا في الداخل، فإن الزخم الحالي لبيتكوين قد يفكر بخلاف ذلك.

ووفقًا لـGhoddusifar محلل CryptoQuant، فإن هناك احتمالًا أن تنخفض BTC بنسبة 30% أخرى عن وضعها الحالي، حيث إن مؤشر القوة النسبية BTC (RSI) قد تم كسره بالفعل، وأضاف أنه كانت هناك أربعة أنماط للعلم الهبوطي منذ بدء الانكماش.

وتوقع مؤشر البيانات الاقتصادية العالمية «تريدينج إيكونومي»، أن يتم تسعير عملة البيتكوين بالدولار الأمريكي عند 22.335 دولار بحلول نهاية هذا الربع و16.386 دولار في عام واحد، وفقًا لتوقعات المحللين.

تدهور البيتكوين

وجاء أعلى سعر البيتكوين قبل انخفاض أسعاره بهذا التدهور خلال شهر نوفمبر الماضي عام 2021، حيث سجلت أسعار البيتكوين عند 67.559 دولار، وهو سعر مرتفع بشكل واضح وصريح عن السعر الحالي، حيث هناك فرق نحو 46 ألف دولار خلال 9 أشهر من نوفمبر الماضي وحتى أغسطس الحالي.