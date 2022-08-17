أسعار البيتكوين ترتفع 4% خلال أسبوع

تترقب الأسواق العالمية اليوم محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، الذي قد يوضح المزيد بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة، حيث لا تزال سوق الكريبتو مستقرة لليوم الثالث على التوالي.

وقال موقع «إنفيستينج»، إن عملة بيتكوين الرقمية لا تزال قرب مستوى الـ24 ألف دولار، بالرغم من أنها تراجعت بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأقل من 1% حيث تتداول عند مستويات 23.9 ألف دولار، بينما حققت ارتفاعا بنسبة 4% خلال أسبوع، وارتفعت عملة إيثريوم ETH/USD بأقل من 1% عند مستويات قرب الـ 1.9 ألف دولار بينما تحافظ على ارتفاعات في حدود 13% خلال أسبوع بقيمة سوقية 233 مليار دولار.

وترتفع عملة بينانس كوين BNB/USD طفيفاً في حدود 0.5% عند مستويات 317 دولار، وارتفعت كاردانو Cardano والريبل ريبيل XRP في حدود 2% بينما ترتفع دوج كوين DOGE/USD 5%، فيما انخفضت سولانا Solana أقل من 1% وتراجعت شيبا SHIB/USD وأفالانش Avalanche أقل من 2%.

توجيهات من البنك الفيدرالي الأمريكي

وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توجيهات إضافية للبنوك التي تدرس الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، مشددًا على أنه يجب على الشركات إخطار الاحتياطي الفيدرالي مسبقًا والتأكد من أن كل ما تفعله مسموح به قانونيًا.

فرص محتملة للبنوك

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان له، إنه بينما يمكن للعملات المشفرة أن تقدم فرصًا محتملة للبنوك، وتحتاج الشركات إلى التأكد من أن لديها أنظمة مطبقة مسبقًا لضمان أن الأصول المتقلبة لا تهدد السلامة والسلامة أو حماية المستهلك.

وأوضح أنه على البنوك أيضًا إخطار الاحتياطي الفيدرالي قبل الانخراط في أي أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة، كما يتعين على أي بنوك اتبعت بالفعل مبادرات تشفير يجب أن تخطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمشاركتها في مساحة الأصول الرقمية.