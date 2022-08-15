البيتكوين تتجاوز مستوى 25 ألف دولار للمرة الأولى في شهرين

قفزت عملة البيتكوين لفترة وجيزة فوق مستوى 25000 دولار لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي، قبل أن تنخفض بشكل حاد حيث تكافح العملة المشفرة للقيام بأي صعود كبير، بحسب CoinDesk.

البيتكوين تتجاوز مستوى 25 ألف دولار

وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم «البيتكوين» فوق مستوى 25000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف يونيو، بحسب CoinDesk.

وتتداول البيتكوين في وقت كتابة التقرير عند مستوى 24.125 ألف دولار بانخفاض أكثر من 2% في آخر 24 ساعة.

وارتفعت العملات المشفرة خلال شهر يونيو الماضي بعد ارتفاع الأسهم الأمريكية، كانت العملات الرقمية مثل البيتكوين مرتبطة نسبيًا بالحركة في أسواق الأسهم ، ولا سيما مؤشر ناسداك الذي يضم أسهم التكنولوجيا الكبيرة، والذي ارتفع بحد ذاته بنحو 12% في الشهر الماضي.

البيتكوين لا تزال متراجعة بنحو 48%

وارتفعت عملة البيتكوين بحوالي 15% في نفس الفترة لكنها لا تزال منخفضة بحوالي 48% منذ بداية العام، لقد مرت سوق العملات المشفرة بموجة من الخسائر، حيث فقدت تريليونات الدولارات من قيمتها وأصاب عددا من المستثمرين بالإفلاس.

تم تداول العملة المشفرة «البيتكوين» في نطاق من 20000 دولار إلى نحو 24000 دولار، وسط محاولات للارتفاع بوتيرة كبيرة، ولكن العلامات الحالية تشير إلى ارتفاع طفيف.

يمكن أن يُعزى ارتفاع عملة البيتكوين أيضًا إلى ارتفاع في العملات البديلة، وارتفعت عملة إيثر بنسبة 56% في الشهر الماضي، متجاوزة بكثير المكاسب التي حققتها عملة البيتكوين، وذلك لأن المستثمرين متحمسون بشأن الترقية الرئيسية التي طال انتظارها إلى شبكة الإيثيريوم والتي يمكن أن تحسن كفاءة المعاملات.