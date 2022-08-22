حظك اليوم برج العذراء الاثنين 22-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«مولود برج العذراء اليوم في محيط الأصدقاء تبدو متفتحًا، فحافظ على هدوء يومك وفي العمل ينصحك الفلك ألا تتحدث عن أحلامك وخططك»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد، عن توقعات وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني، لهذا المولود الذي ينتمي له الكثير من المشاهير، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج.

ووفق تصنيف خبراء الفلك لمولود برج العذراء، فمواليد برج العذراء من الشخصيات الصريحة، لذلك يفضلون دائمًا التواجد بعيدًا عن الأشخاص الذين لا يثقون بهم، كما أنهم من الأفراد الذين ينتمون بشدة لعائلتهم، وأسرهم فهم أولوياتهم.

واليوم الإثنين 22 أغسطس الجاري، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج العذراء، والمهتمين بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، تمدك الأفلاك بأحلام جميلة وتمنحك إصرارًا على تحقيقها، فقط لا تعلن عن خططك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.