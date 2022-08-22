حظك اليوم برج الأسد الاثنين 22-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«أنت اليوم مع الشريك قد تميل للعزلة قليلًا وفي العمل انتبه جيدًا لحقوقك عزيزي»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الأسد، الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الفنانة العالمية ساندرا بولوك، الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني.

ووفق خبراء الفلك، فمولود برج الأسد من الشخصيات الذكية والقادرة على امتلاك حاسة سادسة تجعلهم يتوقعون القادم، ويساعدهم على هذا زيادة ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم، ومع ذلك فإنهم معروفون أنهم عاطفيون تجاه أحبائهم وعائلتهم.

واليوم الإثنين 22 أغسطس الجاري، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الأسد بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن حظك اليوم على المستويين المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، القمر في منزل الصحة يدعوك أن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وعاطفيًا اليوم قد تميل للعزلة قليلًا، ومن المهم أن تتجنب الحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة.