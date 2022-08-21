حظك اليوم برج الأسد الأحد 21-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الأسد من الشخصيات الذكية والقادرة على امتلاك حاسة سادسة تجعلهم يتوقعون القادم، ويساعدهم على هذا زيادة ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم، ومع ذلك فإنهم معروفون أنهم عاطفيون تجاه أحبائهم وعائلتهم.

وفي السطور التالية، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الأسد بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، اليوم مناسب لتحقيق إنجازات مهمة وتتابع واجباتك ومسؤولياتك بنجاح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزل الأصدقاء.. لن تكون وحدك فهناك دعم من الأحباب والأصدقاء.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج: الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.