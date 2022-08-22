حظك اليوم برج السرطان الاثنين 22-8-2022 عاطفيا ومهنيا

أكّدت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، بخصوص توقعاتها على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان، ضرورة أخذ الحذر اليوم الاثنين 22-8-2022، إذ من المتوقع أن يوجه صاحب البرج خسائر على المستوى المهني والاجتماعي، لهذا يجب التفكير وتحليل الأمور بشكل جيد قبل اتخاذ أي قرار.

ومن مشاهير برج السرطان المعروفين على الساحة الفنية، نرمين الفقي، نيكول سابا، دوللي شاهين، المطربة اللبنانية نوال الزغبي، شيرين رضا، الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أحمد فلوكس وأحمد السعدني.

واليوم الاثنين الموافق 22 أغسطس الجاري، تستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات المقدمة للمهتمين بمتابعة الفلك وأيضا حركة الكواكب، ما يتعلق بـ حظك اليوم لبرج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، بخصوص حظك اليوم على المستوى المهني، اليوم الاثنين، لبرج السرطان، وجود القمر الجديد في منزلك الثاني، ويدفعك هذا بشكل كبير لدراسة أمور مهنية ومالية؛ لذا اعتني بحساباتك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج لمواليد برج السرطان، اليوم الأثنين، أن الأفلاك تنصحك بعدم التسرع اليوم في أي قرار اجتماعي مع شريكة حياتك، كما يجب أن تتعامل بهدوء وتأن.