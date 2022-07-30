ضبط 1538 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1538 قضية تموينية متنوعة من بينها 440 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت 76,764 طن «دقيق – أرز – زيت – سكر» – 16404 قطع مواد غذائية متنوعة – 1000 قطعة أدوات كهربائية –900 قطعة بيض مائدة – 5100 عبوة سجائر –12 إسطوانة بوتاجاز.

كما تم ضبط 707 قضايا في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 21 قضية دقيق مدعم «تصرف - تجميع» - 25 قضية غلق في المواعيد الرسمية –202 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 184 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 113 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 74 قضية توقف عن الإنتاج - 88 قضية متنوعة أخرى.. بمضبوطات بلغت 6٫650 طن دقيق بلدى مدعم – 37070 رغيف بلدى مدعمز

ونجحت الحملة أيضا في ضبط 11 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 28,800 طن «سكر حر – أسمدة مدعمة» - 500 لتر مواد بترولية – 2384 إسطوانة بوتاجاز، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 112٫764 طن – 5100 عبوة سجائر – 500 لتر «مواد بترولية» – 2396 إسطوانة بوتاجاز –37070 رغيف بلدى مدعم – 16404 قطع مواد غذائية متنوعة – 1000 قطعة أدوات كهربائية –900 قطعة بيض مائدة.. كان أبرزها الآتي:-

ضبط 5 أطنان دقيق بلدي مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه للإتجار به في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر لها، بحوزة مالك مخزن تابع لمحل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.

ضبط 15٫7 طن مواد غذائية «سكر حر – أرز أبيض - زيت طعام» معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ضبط 14٫25 طن مواد غذائية «دقيق أبيض – أرز أبيض - زيت طعام» معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط المدير المسؤول عن مستودع أسطوانات بوتاجاز بمحافظة القاهرة لتصرفه في كميات قدرها 2384 أسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم بالإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم لحيازته كميات قدرها 25 طن «أسمدة زراعية مدعمة» محظور تداولها تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

ضبط 18 طن مصنعات لحوم – مفروم دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

ضبط 2٫3 طن لحوم مجمدة – دهون حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك مفرمة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 3٫5 طن خامات تصنيع معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحه للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها «مستلزمات إنتاج»- 3,4 طن مواد غذائية «منتج نهائى» ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

ضبط 2,7 طن سكر حر معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة قنا.

ضبط 4,9 طن أعلاف دواجن معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الداجنى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الداجنة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة قنا.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً مجهولة المصدر .. عن ضبط 52 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 23676 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.. وأبرزها :

ضبط 3540 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر ذات إثر بالغ الضرر على الصحة العامة للإتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة ..بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بمحافظة القاهرة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 2 قضية بمضبوطات بلغت 5,675 طن أقماح محليةعلى النحو التالى:-

ضبط مالك مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف بدون ترخيص .. بمحافظة كفر الشيخ لتخزينه كميات قدرها 3,675 طن أقماح محلية محظور تداولها دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص .. بمحافظة سوهاج لتخزينه كميات قدرها 2 طن أقماح محلية محظور تداولها دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد 8 قضايا بمضبوطات بلغت 184 قطعة 53 قطعة صوتية – 47 قطعة ضوئية – 114 ملصق.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط 2852 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 15164 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 175 قضية فى عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 57 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط 6 قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط 2 قضية.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير المشروعة – تزوير المستندات: ضبط 9 قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 2 قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 226 حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 1060 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد 20 قضية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.