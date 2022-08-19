ضربة جديدة لـ«مافيا الآثار».. ضبط شخص بالمنيا لحيازته 150 قطعة بغرض الإتجار

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة جديدة لمافيا الإتجار بالآثار، حيث نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لحيازته قطعا أثرية بقصد الإتجار بها.

المتهم كان يحتفظ بالقطع الأثرية في مسكنه

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في الحفاظ على التراث الثقافي والأثري للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الإتجار في القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا) بحيازة بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنه بقصد الإتجار بها.

اعترافات المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (150 قطعة أثرية مختلفة)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد عرضها للبيع وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.