تقرير عالمي يشيد بتجربة «سائقات المترو» في مصر: خطوة على الطريق الصحيح

لقي قرار الحكومة المصرية، بتعيين سائقات قطار في مصر، العديد من الإشادات العالمية، منها وكالة أنباء فرانس برس، التي أشادت بالقرار واعتبرت أنّها «خطوة على الطريق الصحيح»، فبينما تستعد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، للتوسع في خدماتها لـ20 مليون مصري، استعانت بسائقات قطارات للمرة الأولى في مصر، لمساعدتها على تنفيذ خطتها الخدمية.

وذكرت تقرير «فرانس برس»، أنّ المسافرين على خطوط مترو الأنفاق، رأوا النساء وهنّ يقدن زمام الأمور في كابينة سائق مترو الأنفاق، ويتولين المسؤولية بنجاح، فضلا عن أنّ المترو يوفر عربتين في كل قطار للنساء فقط، ممن لا يردن استقلال القطار إلى جانب الرجال.

سائقات القطار في مصر

ونقلت الوكالة الفرنسية، عن سيدة تدعى هند عمر، 30 عاما، - خريجة وأم لطفلين- وهي ترتدي بفخر سترة فلورية مزينة بشعار RATP-Dev الخاص بمترو باريس تحت حجابها الأسود والأبيض، قولها إنّها سارعت لتقديم طلب لتصبح سائقة قطار، كما كشفت عن حماسها لأن تكون رائدة في هذا الأمر: «لديّ عدة آلاف من الأرواح بين يدي كل يوم».

اختبارات مرهقة ومسؤولية عن آلاف الأرواح

أحد العوامل الرئيسية التي شجعت «هند» على العمل «سائقة قطار مترو الأنفاق»، الإعفاء من النوبات الليلية، موضحة أنّ اختبارات السائقين المحتملين كانت مرهقة، وتتطلب من المرشحين إظهار مدى انتباههم وقدرتهم على التحمل: «على السائقين أن يظلوا يقظين للغاية لساعات طويلة خلال أسبوع عمل مدته 6 أيام».

وبحسب «فرانس برس»، فـ«هند» واحدة من امرأتين تم قبولهما في البرنامج التدريبي الذي تديره الهيئة القومية للأنفاق بالتعاون مع RATP-Dev، والأخرى هي سوزان محمد، 32 عاما، التي تحدّثت عن المرة الأولى التي رآها فيها ركاب على الرصيف في كابينة السائق، قائلة: «الركاب تفاجأوا، وبعضهم شعر بالخوف، وآخرون شككوا في مهاراتي، وقالوا إنّهم لا يشعرون بأمان إذا كانت امرأة تتحكم في المترو».

هند: أتمنى أن تمهد خطوتي الطريق أمام باقي النساء

وجرى إطلاق مترو القاهرة عام 1987، وهو الأقدم في العالم العربي، لكنه تأخر عن الدول العربية الأخرى في توفير فرص العمل للنساء، حيث أصبحت المغربية سعيدة عباد أول سائقة قطار في أفريقيا والعالم العربي عام 1999.

وحتى في المملكة العربية السعودية، حيث كانت النساء حتى وقت قريب تمنع من قيادة السيارات، فإنّ مجموعة أولى من النساء تتدرب حاليًا على قيادة السكك الحديدية.

ومع تخطيط مترو القاهرة لإضافة 3 خطوط جديدة، إضافة إلى أول نظام للسكك الحديدية الأحادية في مصر المونوريل، قالت هند عمر، إنّها تأمل أن يساعد عملها هذا في تمهيد الطريق لنساء آخريات ليصبحن سائقات قطار، وأن تضمن خطوتها وجود كثير من النساء في هذه الوظيفة.