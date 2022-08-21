أسعار سيارات جديدة ومستعملة في مصر.. تبدأ من 67 ألف جنيه

شهد سوق السيارات الجديدة والمستعملة تذبذبا في الأسعار، بسبب التوترات السياسية بين الدول الكبرى، وانتشار فيروس كورونا، صرح بكر محمد علي عضو رابطة تجار السيارات المستعملة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات في مصر، شهدت ارتفاعًا مثل باقي دول العالم.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أنّ أسعار السيارات القديمة، ارتفعت بنسبة 50%، متأثرة بأسعار السيارات الجديدة، وأزمة الرقائق الالكترونية في مصانع إنتاج السيارات.

وتستعرض «الوطن»، أسعار عدد من السيارات الجديدة في مصر، بالإضافة إلى أسعار السيارات المستعملة بالسوق المحلي.

أسعار السيارات الجديدة

- نيسان صني 2022، أتوماتيك / بيز لاين 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 239.500 جنيه.

- سوزوكي سويفت ديزاير 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة المتداول في السوق المحلية: مانيوال 1200 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق الخاص بالسيارة: 239.900 جنيه.

- سوزوكي سيلاريو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة المتداولة في السوق: مانيوال 1000 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 239.900 جنيه.

- شانجان ألسفن 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة المتداول بيعها في سوق السيارات: أتوماتيك 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 242.000 جنيه.

- شيري أريزو 5 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك AT / BASELINE Leather 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 245.000 جنيه.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

اسبيرانزا A113 2012.

متوسط سعر السيارة: 75.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 68.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 81.000 جنيه.

شانجان بيني 2013

متوسط سعر السيارة: 75.000 جنيه

أقل سعر للسيارة :67.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 81.000 جنيه.

كاري Q22 2015

متوسط سعر السيارة: 75.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81.000 جنيه.

دايو جوليت 1999

متوسط سعر السيارة 76.000 جنيه.

أقل سعر السيارة 69.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 84.000 جنيه.