ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم فندق الحياة الصومالي إلى 21 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة الصومالية، وصول حصيلة ضحايا هجوم على فندق الحياة في العاصمة مقديشيو، إلى 21 قتيلا، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

حصار الفندق

وتعرض فندق الحياة في قلب العاصمة الصومالية مقديشو، إلى حصار من قبل حركة الشباب الصومالية، ونقلت وكالة «فرانس برس» عن قائد عسكري، إنّ المسلحين لقوا حتفهم.

هجوم بسيارتين ملغومتين

وأضاف القائد العسكري، أنّ مجموعة من المتشددين هاجموا الفندق مساء الجمعة الماضي، بسيارتين ملغومتين، قبل أن يقتحموا الفندق وهم يطلقون النيران، ما تسبب في مقتل 12 شخصا في الحال، ليرتفع عدد القتلي إلى 21 قتيلا بحلول اليوم.