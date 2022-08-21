فريق «Enactus Helwan BIS» يفوز بالمركز الثاني في المسابقة السنوية 

للعام الثاني على التوالي، فاز فريق Enactus Helwan BIS بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية لعام 2022 في المسابقة السنوية Enactus Egypt، فضلا عن الفوز بالمركز الأول بالعديد من الجوائز الفردية المقدمة من العديد من الشركات والمتعلقة بالابتكار والريادة والتنمية المستدامة وغيرها من الموضوعات، حيث يشارك فريق كلية التجارة تحت رعاية الأستاذة الدكتورة اماني فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.

ويتكون فريق Enactus Helwan BIS من طلاب برنامج نظم معلومات الأعمال BIS - كلية التجارة وإدارة الأعمال - جامعة حلوان. ويعد فريق Enactus Helwan BIS هو الفريق الوحيد المشارك باسم برنامج على الرغم من أن جميع الفرق المشاركة هي فرق ممثلة لجامعات.

اللجنة المنظمة تشيد بمجهود الفريق طوال 3 سنوات

وأشادت اللجنة المنظمة بالمجهود والأداء المتميز للفريق منذ أكثر من 3 سنوات وكان قاب قوسين من تحقيق المركز الأول هذا العام.

وعبرت الأستاذة الدكتورة اماني فاخر عميد الكلية عن سعادتها بأبنائها الطلاب من برنامج BIS على المجهود المبذول والأداء المشرف لطلاب البرنامج، وكذلك على الأفكار المبتكرة التي نفذوها.

وأشادت بمجهود إدارة البرنامج في دعم الشباب لمزيد من المشاركات في المسابقات الطلابية.

وأشار دكتور محمد عبد السلام منسق برنامج BIS والمشرف الأكاديمي للفريق على حرص إدارة البرنامج على دعم الفريق وتقديم كافه التسهيلات وإزالة جميع العقبات في سبيل المضي في تحقيق الانتصارات، وهذا ما تحقق في السنتين الماضية والحالية، كما أشاد بالمستوى المتميز للفريق وشعوره بالفخر من انطباع السادة المحكمين من اللجنة المنظمة.

وشارك الفريق هذا الموسم بمشروعين ريادينِ هما:

الأول Mangifera، وهو المشروع الأول من نوعه في مصر الذي يهدف لتنمية الدخل القومي المصري من إنتاجية المانجا، وذلك عن طريق إيجاد علاج لمرض العفن الهبابي الذي دمر محصول المانجو لأكثر من 5 سنوات، واستخدام بذر المانجا لاستخراج زيت المانجو المستخدم في الصناعات الغذائية وصناعات الأدوية.

مشروع يقدم حلولا لمشكلة نقص إنتاجية القمح

المشروع الثاني هو emmer، وهو أول مشروع يقدم حلولا لمشكلة نقص إنتاجية القمح، وذلك عن طريق شراكة مع مركز البحوث الزراعية باستخدام تحليل البيانات الإلكتروني، واستخدام مخلفات القمح لإنتاج المادة المصنعة للورق لأول مرة في مصر و استخراج مادة السيليكا التى تدخل في تنقية الزيوت، و بذلك تم إعادة تدوير مخلفات الطعام والمخلفات الزراعية والبلاستيكية، وكل ذلك جاء مع توفير فرص عمل لكثير من الرجال والسيدات وإدارة مشاريعهم الخاصة.

وحقق الفريق ذلك الإنجاز بمساهمة اكثر من 150 طالبا وطالبة، وبإدارة فريق مكون من مريم يحيى، سلمى محمد، علا رفعت، ماريام جورج، حازم تامر، أحمد النجار، فيلوباتير ماجد، فرح خالد، سلمى بهجت، حبيبة تامر، ميار مصطفى، مينا ماجد، إبراهيم هشام، سلمى ناصف.