التعليم: 19.5 ألف طالب أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة دور ثان

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، صباح اليوم، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي 19 ألفا و533 طالبا وطالبة أمام 300 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد 1122 طالبا وطالبة.

كما أدى طالبين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) فترة أولى، وطالبين امتحان مادة التربية الوطنية فترة ثانية.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، واطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

من جانبه، تواصل خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، قبل بدء الامتحان، مع مديري المديريات التعليمية بغرف العمليات المحلية، واطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

متابعة الامتحانات

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 6 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

يذكر أنّ غدًا الإثنين الموافق 22 أغسطس 2022، يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، بإجمالي 5 آلاف و484 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الاختبار في مادتي الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وامتحان مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادتي علم النفس، وعلم الاجتماع.